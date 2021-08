Tottenham, ufficiale l'arrivo di Romero

Il difensore, accolto in aeroporto da Pierluigi Gollini, vestirà la maglia numero 4. "All'Atalanta ho trovato una famiglia, un anno fa i Percassi hanno creduto in me più di chiunque altro" il messaggio dell'argentino per la sua ex squadra

Cristian Romero è un nuovo giocatore del Tottenham . Gli Spurs hanno ufficializzato l'arrivo dall'Atalanta del difensore argentino, classe 1998, che vestirà la maglia numero 4, lasciata libera da Toby Alderweireld che ha concluso il suo rapporto con il Tottenham dopo sei stagioni per volare in Qatar, all'Al-Duhail. Un'operazione da 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus con Romero che, come testimoniato sui social dal club inglese, è stato accolto in aeroporto da Pierluigi Gollini, già suo compagno di squadra all'Atalanta. "Welcome Cuti" il cartello mostrato dal portiere per il difensore che saluta l'Italia dopo tre stagioni e 102 presenze tra Genoa e Atalanta.

Romero: "All'Atalanta ho trovato una famiglia"

Prime dell'ufficialità del suo passaggio al Tottenham, Romero ha salutato l'Atalanta con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Parole al miele nei confronti di Bergamo e della famiglia Percassi: "Purtroppo é arrivato il giorno che mai avrei pensato potesse arrivare così presto - scrive Romero - Dico purtroppo perché nell’Atalanta ho trovato più di un semplice club, ma una vera e propria famiglia con la quale ho potuto crescere ed esaudire alcuni dei miei sogni da bambino come quello di giocare e vincere con la mia nazionale. Ringrazio la famiglia Percassi che ha creduto in me più di chiunque altro un anno fa, tutti i miei compagni, il mister, tutto lo staff e dirigenti. Ma soprattutto voglio salutare i tifosi bergamaschi perché mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno accolto come uno di loro. Sono sicuro che un giorno ci rivedremo e vi prometto che avrete un tifoso in più che vi seguirà in ogni partita. Grazie per tutto".