Il numero 10 argentino è sempre più vicino al Paris Saint-Germain e il club francese pensa in grande per la sua presentazione ufficiale: secondo quanto riportato da Josè Alvarez di El Chiringuito, il PSG avrebbe già prenotato la Tour Eiffel per martedì 10 agosto

Leo Messi è sempre più vicino al Paris Saint-Germain e l'annuncio del suo sbarco a Parigi dovrebbe essere ormai imminente, dopo il tweet di un membro della famiglia Al Thani che di fatto ha confermato il buon esito della trattativa tra il club francese e il numero 10 argentino. Una trattativa pressochè conclusa nel giro di pochissimo tempo, anche perchè la Ligue 1 sta per cominciare (il PSG debutterà questa sera sul campo del Troyes, ore 21.00 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) e tra poco più di un mese prenderà il via la Champions League. La dirigenza francese non vuole dunque perdere tempo, tanto che sarebbe già stata decisa la location e la data per la presentazione ufficiale di Leo Messi a Parigi. E non si tratterebbe di una scelta banale visto che, secondo quanto riportato da Josè Alvarez di El Chiringuito, il PSG avrebbe già prenotato la Tour Eiffel per martedì 10 agosto. Nella notte delle stelle cadenti, la stella più grande del calcio mondiale potrebbe "cadere" per la prima volta sulla capitale francese: il 10 agosto, dovrebbe essere questo il giorno prescelto per l'inizio della nuova avventura del numero 10 argentino.