Roma, inserimento per Abraham del Chelsea

La prossima partenza di Lukaku al Chelsea sta scatenando un domino sempre più grande. L'Inter, che ormai sta già preparando le mosse per sostituire l'attaccante belga, ha messo nel mirino sia Duvan Zapata dell'Atalanta che Edin Dzeko della Roma. L'idea dei dirigenti nerazzurri è quella di acquistare entrambi gli attaccanti che sembrano propensi ad accettare le future avance dell'Inter. La Roma , che quindi a sua volta si sta già preparando a perdere il bosniaco, ha già attivato la prima pista per coprirne l'eventuale partenza: il primo nome che figura nella lista del General Manager Tiago Pinto è quello di Tammy Abraham , l'attaccante inglese del Chelsea seguito anche anche dall' Atalanta .

Abraham al centro dell'intreccio di mercato tra attaccanti

Con l'arrivo di Lukaku, il Chelsea è pronto a mettere sul mercato Tammy Abraham. L'attaccante inglese, autore di 30 gol in 82 presenze ufficiali con i blues, è finito prima nel mirino dell'Atalanta e ora anche in quello della Roma. Entrambi i club hanno pensato ad Abraham per colmare le assenze dei partenti Zapata e Dzeko (entrambi in direzione Inter). Sul giocatore, comunque, c'è anche l'Arsenal: per prendere Abraham, quindi, servirà battere una forte concorrenza.