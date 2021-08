La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Matias Viña dal Palmeiras per 13 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il terzino uruguaiano classe 1997 ha firmato un contratto fino al giugno 2026. Le sue prime parole: "Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso". Porterà la maglia numero 5

Adesso è ufficiale: Matias Viña è un nuvo giocatore della Roma. Lo ha annunciato questo pomeriggio il club giallorosso con un comunicato ufficiale in cui sono stati precisati anche gli accordi presi con il Palmeiras per il trasferimento del terzino uruguaiano: Viña passa alla Roma a titolo definitivo per 13 milioni di parte fissa, a cui potranno aggiungersi dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, la Roma ha fatto sapere che al Palmeiras spetterà anche una percentuale del futuro trasferimento del giocatore. Viña ha firmato un contratto che lo legherà al suo nuovo club fino al 30 giugno 2026. Queste le parole del General Manager della Roma, Tiago Pinto: "L’arrivo di Matias Viña ci permette di colmare nel migliore dei modi la lacuna che si era creata nel nostro gruppo in seguito all’infortunio di Spinazzola. Ad appena 23 anni Matias ha già vinto diversi titoli nei club dove ha giocato, prima in Uruguay e poi in Brasile, inclusa la Coppa Libertadores: è un calciatore dalla mentalità vincente e dai grandi margini di miglioramento". Viña porterà la maglia numero 5.