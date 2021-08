L'allenatore degli Spurs ha confermato la presenza dell'attaccante inglese per la gara d'esordio di domenica in Premier League (ore 17.30, diretta su Sky Sport Football). Kane, rientrato a Londra nella giornata di sabato e in quarantena fino a giovedì, è al centro di un duello di mercato proprio tra Tottenham e City

La Premier League è pronta a partire e la prima giornata offre subito un incrocio decisamente interessante, sia sul fronte calcistico che su quello del mercato. Domenica 15 agosto (fischio d'inizio alle ore 17.30, diretta su Sky Sport Football) si affronteranno Tottenham e Manchester City , su due lati opposti della barricata anche nella questione Harry Kane. E proprio del capitano della nazionale inglese ha parlato ai microfoni di Sky Sports l'allenatore degli Spurs, Nuno Espirito Santo , che ha confermato come Kane sarà regolarmente a disposizione per il match d'esordio contro il City. " Tutti i giocatori che lavorano quotidianamente con la squadra sono un'opzione per noi ", così ha risposto Espirito Santo a chi gli chiedesse se Kane sarebbe stato disponibile o meno.

Kane e il Manchester City: dall'offerta alle parole di Guardiola

leggi anche

Kane ai tifosi: "Non ho rifiutato di allenarmi"

Una partita decisamente particolare per Harry Kane, che è tornato al centro sportivo di Hotspur Way nella giornata di sabato, dopo aver saltato la prima parte di allenamenti (situazione chiarita dallo stesso calciatore, che ha spiegato come il suo rientro posticipato non fosse un rifiuto, ma sia stato concordato anticipatamente con la società) e rimarrà in quarantena fino a giovedì, seguendo quanto impongono le norme anti-Covid. Il Manchester City è infatti la squadra che maggiormente si è interessata a lui durante questo mercato, arrivando a offrire 100 milioni di euro a fine giugno, cifra rifiutata dal Tottenham che ne vorrebbe almeno 120. Ad alimentare ancora di più le voci intorno al futuro di Kane è stato lo stesso Pep Guardiola, che in una recente conferenza stampa ha confermato l'interessamento da parte del City per il calciatore. Ora i due si troveranno di fronte, nella gara d'esordio della Premier League. Una sfida che, più di ogni altra volta, può essere veramente aperta a tutto.