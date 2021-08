Per la seconda volta nel giro di pochi giorni la società giallorossa ha incontrato l'agente del calciatore per discutere il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2022. Ancora le parti non hanno parlato della questione economica, ma i rapporti sono rimasti ottimi ed è stata ribadita la volontà da parte di entrambi di proseguire insieme

Giornate di calciomercato molto intense per la Roma, alle prese con le vicine cessioni di Dzeko e Florenzi rispettivamente a Inter e Milan e alla ricerca dell'erede del bosniaco in attacco. Partenze, ma anche conferme, visto che nella giornata dì lunedì la dirigenza giallorossa si è incontrata nuovamente con l'agente di Lorenzo Pellegrini, per discutere del rinnovo del contratto del capitano, che scadrà al termine della stagione che sta per cominciare. Si tratta del secondo incontro nel giro di pochi giorni, durante il quale non si è parlato ancora della parte economica, ma nel quale i rapporti tra le parti sono rimasti ottimi. Una prima base importante che fa capire come da entrambe le parti ci sia la volontà di proseguire insieme, prima di scendere nei dettagli del contratto e provare a trovare un'intesa anche sul piano economico.