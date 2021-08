Dopo l'arrivo di Johan Vasquez i rossoblù sono a un passo dal chiudere per Mustafi, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza allo Schalke 04. Vicino Lammers per l'attacco, mentre Ballardini sta per prolungare il suo contratto fino al 2023

Continuano i lavori in difesa per il Genoa che, dopo aver trovato l'accordo con il Pumas per il trasferimento di Johan Vasquez (prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro), è vicino a chiudere per Shkodran Mustafi. Nella giornata di martedì la dirigenza rossoblù ha incontrato l'entourage del difensore centrale tedesco classe '91, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Bundesliga con lo Schalke 04, che è a un passo dal tornare a Genova dopo 7 anni: per Mustafi, infatti, si tratterebbe della seconda esperienza in Liguria, dopo le tre stagioni disputate con la maglia della Sampdoria dal 2011 al 2014.