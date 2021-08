La società giallorossa ha trovato l'accordo con i Blues per il trasferimento dell'attaccante inglese che ha chiesto due giorni per dare una risposta. Mourinho scende in prima linea: lo Special One avvia i contatti con il giocatore

Dopo sei stagioni Edin Dzeko lascerà la Roma . Termina la storia d'amore tra l'attaccante e il club giallorosso, iniziata nell'estate del 2015 quando il bosniaco arrivò dal Manchester City. Per la punta centrale quella nella Capitale è stata l'esperienza più duratura, e più importante in termini numerici, della sua carriera: 119 gol e 55 assist realizzati in 260 presenze tra campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League per Dzeko, che nella stagione 2016/17 è riuscito a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A con 29 reti segnate in campionato.

Abraham prende tempo

leggi anche

Inter-Dzeko in chiusura: c'è l'ok della Roma

Con la partenza di Dzeko, la Roma ha individuato in Tammy Abraham del Chelsea il sostituto ideale dell'attaccante bosniaco. I giallorossi hanno raggiunto un accordo totale con i Blues per il trasferimento del giocatore e José Mourinho ha contattato in prima persona l’attaccante inglese per convincerlo a sposare il progetto tecnico del club. Abraham ha apprezzato molto l'interesse della Roma e l'impegno in prima persona dello SpecialOne, ma ha chiesto due giorni di tempo per riflettere sul suo futuro e ha fatto sapere che comunicherà la sua decisione solamente dopo aver giocato la gara di Supercoppa Europea contro il Villareal in programma mercoledì sera. Sul numero 9 del Chelsea c'è anche l'Arsenal e la sua volontà sarebbe quella di rimanere a Londra, ma i Gunners prima di compere operazioni in attacco devono cercare di vendere Lacazette.