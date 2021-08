Prima l'arrivo nella giornata di martedì, poi le prime parole da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Parigi è letteralmente impazzita per Leo Messi, che nella mattinata di mercoledì ha tenuto la sua prima conferenza stampa con il club francese. Al fianco del campione argentino c'era anche il presidente Nasser Al-Khelaifi, che ha introdotto così il nuovo acquisto del Psg: "Sono molto orgoglioso di presentare oggi Leo come giocatore del PSG. Giorno incredibile e storico per questo club e per tutto il mondo del calcio. Momento fantastico, tutti conoscono Leo: l'unico ad aver vinto per 6 volte il Pallone d'Oro, un giocatore che dà magia al calcio. Tutto il campionato ha alzato il suo livello, tutto va migliorando perché tutto il mondo vuole vedere il Paris Saint-Germain e questo porta benefici anche ad altri club. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i presidenti e i dirigenti degli altri club, che mi hanno fatto i complimenti. Spero che tutto il mondo, non soltanto la Francia, possa beneficiare di tutto questo".