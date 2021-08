Milan, venerdì nuovo incontro per Florenzi

Prosegue a ritmi lenti la trattativa tra il Milan e la Roma per Florenzi. Tiago Pinto ora è a Londra e nuovi contatti con l'agente del giocatore sono previsti per domani. Il Milan vuole chiudere e Florenzi vuole i rossoneri: manca ancora l'accordo tra i due club soprattutto sulla formula del riscatto del calciatore

Il Milan vuole Florenzi. Florenzi vuole il Milan. E la Roma al momento resta aperta alla cessione del giocatore ma alle sue condizioni: i dirigenti giallorossi sono disposti a cedere Florenzi ma con la certezza di avere entrate economiche e non accetteranno quindi prestiti secchi o con solo un diritto per il riscatto del giocatore. Nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra Tiago Pinto (oggi a Londra per parlare con il Chelsea di Abraham) e l’agente di Florenzi, Lucci. Poi i dirigenti rossoneri cercheranno di trovare la soluzione per rispettare le esigenze della Roma. Si tratteranno quindi i termini dell’obbligo di riscatto che la Roma vuole inserire nel prestito di Florenzi al Milan. Se il club rossonero dovesse fare un passo verso la Roma in questo senso, l'affare potrebbe arrivare presto alla svolta definitiva.