Continua la missione londinese del direttore sportivo alla ricerca dell'erede di Dzeko: il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Chelsea sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni per Abraham, resta da convincere il calciatore che valuta anche un'offerta dell'Arsenal. Nuovo incontro nella serata di giovedì, con Tiago Pinto che non lascerà Londra fino a quando non avrà una risposta definitiva

Dopo l'addio di Edin Dzeko, arrivato nelle ultime ore a Milano per diventare un nuovo calciatore dell'Inter, continua la missione a Londra di Tiago Pinto per individuare l'erede dell'attaccante bosniaco: il prescelto da parte del direttore sportivo giallorosso è Tammy Abraham, per il quale la Roma ha già raggiunto un accordo con il Chelsea. Resta da convincere il calciatore, che sul tavolo ha una proposta anche da parte dell'Arsenal e al momento preferirebbe rimanere in Premier League. Il giovane attaccante dei Blues non è però indifferente alla proposta dei giallorossi e all'eventualità di essere allenato da Josè Mourinho e su questo spingerà Tiago Pinto in un nuovo incontro con gli agenti del calciatore. Difficile che però possa arrivare una risposta definitiva: Abraham ci sta ancora pensando e così l'intenzione del direttore sportivo giallorosso è quella di rimanere a Londra per seguire da vicino l'evolversi della situazione e non andarsene fino a che il calciatore non avrà deciso il proprio futuro. Continua la caccia di Tiago Pinto alla ricerca del nuovo attaccante della Roma.