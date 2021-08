Pressing continuo dei giallorossi sull'attaccante del Chelsea, prima scelta per sostituire Dzeko: Tiago Pinto resta a Londra pe provare a convincere Abraham. Roma in rimonta sull'Arsenal. Tuchel in conferenza: "Tammy via? Vedremo nei prossimi giorni" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

La Roma continua il suo pressing per convincere Tammy Abraham a giocare in giallorosso: il club di proprietà dei Friedkin sta lentamente guadagnando posizioni sull'Arsenal nella testa dell'attaccante inglese e del suo entourage. Il centravanti del Chelsea è la prima scelta per sostituire Edin Dzeko, atterrato nelle scorse ore a Milano per diventare un nuovo calciatore dell'Inter. La Roma ha un'intesa con i Blues sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 40 milioni di euro per il giocatore classe 1997, non indifferente alla proposta dei giallorossi e all'eventualità di essere allenato da Josè Mourinho. Un tasto premuto dal direttore sportivo Tiago Pinto nell'ultimo incontro con gli agenti dell'attaccante. I contatti sono destinati a proseguire anche nelle prossime ore, tanto che il ds giallorosso resterà a Londra anche sabato per provare a convincere definitivamente Abraham.

Tuchel: "Abraham via? Vedremo nei prossimi giorni" leggi anche Premier League, il calendario della 1^ giornata Nel weekend intanto il Chelsea giocherà contro il Crystal Palace nella prima giornata di Premier League. Alla vigilia della partita, l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa, affrontando anche la situazione di Abraham: “Il giocatore è a disposizione per domani - le parole di Tuchel - ci sono sempre possibilità che i giocatori ci lascino. La situazione per Tammy è chiara, è stata discussa. Al momento non ci sono novità. Abbiamo un buon rapporto, nei prossimi giorni vedremo cosa succederà e quali sono i suoi desideri. Valuteremo se ci sono le possibilità ma in questo momento sono concentrato sulla partita contro il Crystal Palace".