L'attaccante, fresco di debutto con gol con la maglia dell'Inter, affida a Instagram il messaggio di addio alla Roma: "Provo un grande nodo alla gola per quello che sto lasciando. So benissimo che un semplice grazie non può bastare. Ho indossato questa maglia con orgoglio, la Roma è stata una famiglia. Mi spiace solo non aver vinto un trofeo in giallorosso"

Prima il gol all'esordio con la maglia dell'Inter nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, poi l'annuncio ufficiale del suo tesseramento da parte del club nerazzurro. Infine, i saluti ai tifosi della Roma sui social. Sabato ricco di emozioni per Edin Dzeko, che ha scelto un lungo post su Instagram per congedarsi dai colori giallorossi, indossati per sei stagioni: "Ciao Roma, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti - spiega - sono giorni in cui provo sentimenti contrastanti: da una parte sono carico per la nuova avventura che mi attende, dall’altra provo un grande nodo alla gola per quello che sto lasciando. So benissimo che un semplice grazie non puo’ bastare a spiegare la mia gratitudine verso i tifosi giallorossi, l’AS Roma e la città eterna". Parole accompagnate da una foto di famiglia sulla pista dello stadio Olimpico.

"Mi spiace non aver vinto nemmeno un trofeo" approfondimento Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Arrivato nella Capitale ad agosto 2015 dal Manchester City, Dzeko ha segnato 119 gol in 260 presenze con la maglia giallorossa. "Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai - assicura l'attaccante - in campo e fuori. Le sfide in campionato, i derby, le notti di Champions, i gol. Sono onorato di aver indossato la fascia di capitano e di aver fatto gioire per 119 volte i tifosi". Con un pizzico di rammarico: "Mi spiace di non avergli regalato la gioia di un trofeo alzato al cielo – scrive il bosniaco - ho indossato questa maglia con orgoglio, lottando nelle vittorie e nelle sconfitte insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti che hanno fatto e fanno parte del club, insieme ai tifosi che sono parte fondamentale di quella che per me è stata una famiglia". Spazio anche per un pensiero riguardante il lato più intimo: "Ringrazio tutte le persone che hanno aiutato me e mia moglie Amra in questa splendida avventura e ringrazio questa città che ha visto nascere e crescere i nostri tre figli. Avrete tutti per sempre un posto speciale nel mio cuore".

