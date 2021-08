A due settimane dal termine del calciomercato continua la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per portare Manuel Locatelli in bianconero. Dopo gli incontri degli ultimi giorni che non hanno ancora portato a una fumata bianca, non è previsto un nuovo faccia a faccia tra le due società, ma l'intenzione della Juventus è quella di formulare una nuova proposta nelle prossime ore che possa a questo punto far cadere le resistenze del Sassuolo e dare il via libera alla cessione del centrocampista. Probabile che tra le giornate di lunedì e martedì possa arrivare una risposta finale, che essa sia positiva o negativa, da parte del club neroverde.

La proposta della Juve e la richiesta del Sassuolo

Nell'ultima riunione di un paio di giorni fa, la Juventus ha avvicinato le richieste del Sassuolo, aumentando la propria offerta a 35 milioni complessivi, per un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione per la Champions League 2022/23. Cifre accolte dal club neroverde, che vorrebbe però una condizione più certa per far scattare l'obbligo di riscatto. Un passo avanti ulteriore rispetto ai precedenti incontri, nei quali non era stato trovato un punto d'incontro tra offerta (32 milioni, bonus inclusi) e richiesta (35 milioni più bonus). Con questa ultima proposta che verrà formulata nelle prossime ore, la Juventus spera di avere l'ok definitivo dal Sassuolo, forte anche della volontà del calciatore che non ha mai nascosto la sua intenzione di vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.