L'indiscrezione è arrivata dal programma spagnolo 'El Chiringuito': Ancelotti vorrebbe riportare al Real Madrid CR7. Da quello che filtra però non è prevista al momento una partenza del portoghese in questa sessione di calciomercato. Ronaldo non rientrerebbe neanche nei piani del PSG per quest'estate, anche qualora il club francese dovesse perdere Mbappé

Durante la puntata del programma spagnolo ' El Chiringuito ', andata in onda nella tarda serata di lunedì, è stata data un'indiscrezione sul futuro di CR7: secondo i giornalisti spagnoli infatti Carlo Ancelotti vorrebbe riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid in questa sessione di calciomercato . Nella mattina di martedì però il quotidiano Marca, da sempre molto vicino all'attualità del Real, ha invece ribadito che il club di Florentino Perez non avrebbe intenzione di aprire "nessuna porta al possibile ritorno di CR7", restando concentrato solo sulla trattativa per Kyllian Mabppé del PSG, da far arrivare a Madrid possibilmente adesso o eventualmente quando il francese andrà in scadenza nel giugno del 2022. Anche il presidente Florentino Perez, già pubblicamente nelle scorse settimane, aveva comunque escluso ogni possibilità di un ritorno al Real di Cristiano Ronaldo .

CR7-Juventus, la situazione

Ronaldo - a meno di colpi di scena - è però destinato a restare in bianconero anche nella prossima stagione, che sarebbe l'ultima essendo il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Da quello che filtra sarebbero quindi escluse le possibilità sia di un ritorno di Ronaldo al Real sia di un suo trasferimento al Paris Saint-Germain anche nel caso in cui i francesi dovessero perdere Mbappé. Il PSG in questo momento non ha intenzione di aprire trattative per la cessione di Mbappé anche nel caso in cui lo stesso giocatore dovesse confermare la sua volontà di non voler rinnovare il suo contratto, rischiando anche di perderlo a costo zero nella prossima estate. Ma anche qualora Mbappé dovesse poi partire e lasciare Parigi, il club di Al-Khelaifi non sembra al momento avere intenzione di provare l'assalto per CR7. Che quindi, a oggi, è destinato a proseguire la sua avventura in bianconero.