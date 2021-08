È iniziata la nuova avventura alla Juventus di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 1998, dopo il raggiungimento dell'accordo tra il club bianconero e il Sassuolo, ha raggiunto Torino per svolgere le visite mediche e, successivamente, per porre la firma sul nuovo contratto. Locatelli è arrivato al J-Medical intorno alle ore 9, accolto da una cinquantina di tifosi che gli hanno richiesto selfie e autografi. Tanto entusiasmo per l'arrivo del centrocampista che ha incantato nelle ultime due stagioni al Sassuolo, per poi vincere il titolo di campione d'Europa con la maglia della Nazionale. Ora un nuovo capitolo della sua carriera alla Juventus, iniziato ufficialmente con le visite mediche di rito.