Pomerggio poco piacevole e decisamente sfortunato per il Borussia Moenchengladbach e Marcus Thuram , l'attaccante francese, figlio del grande Liliam, finito nel mirino dei dirigenti dell'Inter come ultimo rinforzo offensivo da regalare a Simone Inzaghi. Da una parte la sonora sconfitta subita dalla squadra di Hutter, battuta 4-0 dal Bayer Leverkusen di Schick ; dall'altra l'infortunio al ginocchio sinistro subito dal francese, che l'ha costretto ad abbandonare la partita dopo appena 20 minuti. Il gigante francese, colpito da un intervento falloso di Tah, ha provato a restare in campo ma dopo 5 minuti si è dovuto rassegnare al cambio e ha lasciato il terreno di gioco zoppicando e con una vistosa fasciatura all'altezza del ginocchio sinistro . Ovviamente per conoscere la reale entità del problema di Thuram bisognerà attendere gli esami del caso, ma la speranza di tutti è che si tratti solo di una distorsione.

Infortunio Thuram, cosa farà ora l'Inter?

Anche perché un infortunio di una certa rilevanza potrebbe anche compromettere il buon fine della trattativa che l'Inter sta portando avanti in maniera sempre più convinta oramai da giorni. La distanza col Borussia si sta piano piano colmando (i tedeschi erano partiti da una richiesta di 30 milioni ma si potrebbero accontentare di 25 più eventuali bonus) e le mosse dei nerazzurri fanno pensare che sia lui il prescelto per il ruolo di nuovo attaccante. Ma, come a volte succede col mercato in corso durante i campionati, questo infortunio ora potrebbe cambiare qualcosa e riportare i nerazzurri sulle tracce di Correa della Lazio, l'altro nome in cima alla lista dei dirigenti e di Inzaghi. Alla risonanza l'adua sentenza.