Biancocelesti al lavoro per il centrocampista croato del Bordeaux: valutato circa 10 milioni di euro, la distanza tra domanda e offerta è di mezzo milione. Nuovi contatti in calendario nel weekend. In attacco piace Kostic dell'Eintracht Francoforte

Toma Basic è l'obiettivo principale per il centrocampo della Lazio . Dopo aver ufficializzato i primi arrivi di questa sessione estiva, il club biancoceleste sta accelerando i tempi per il classe 1996 croato di proprietà del Bordeaux . Manca ancora l’accordo totale con il club francese, ma le parti sono veramente vicine. La distanza fra domanda e offerta ora è di mezzo milione di euro e potrebbe essere colmata nei prossimi giorni . L’operazione si potrebbe chiudere quindi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro .

Nuovi contatti tra le parti sono in programma nel weekend, con il via libera del Bordeaux che potrebbe maturare già nella giornata di lunedì . Arrivato in Francia nell'estate 2018, Basic gioca come centrale di centrocampo e sarebbe il perno davanti alla difesa nel 4-3-3 di Sarri : ha messo insieme 81 presenze con 9 gol e 5 assist con la maglia del club francese . Il 24enne croato, dopo tre anni al Bordeaux, potrebbe decidere di cambiare campionato e di accettare la sfida rappresentata dalla Serie A.

Attacco, idea Kostic

Per rinforzare l'attacco, dove è arrivato Pedro, la Lazio guarda invece alla Bundesliga: un obiettivo gradito a Maurizio Sarri è Filip Kostic, esterno serbo classe 1992 dell’Eintracht Francoforte. Sarebbe un'opzione utile in un reparto in cui il futuro di Correa è, per voce, come spiegato dallo stesso allenatore, "in divenire". La trattativa fra la Lazio e il club tedesco va avanti da diversi giorni, ma non è ancora stato trovato l’accordo. 38 presenze e 8 gol con la sua nazionale, Kostic gioca in Bundesliga dal 2014 e ha anche vestito le maglie di Amburgo e Stoccarda. Con l'Eintracht ha giocato 128 partite, segnando 26 reti e servendo ben 48 assist.