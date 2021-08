Il club rossoblù ha chiuso per il difensore ex Napoli (contratto di 4 anni) ed è vicino all'esterno della Lazio in prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo l'ultima idea è invece Fernando, classe 1992 ex Sampdoria, attualmente svincolato dopo l'ultima stagione al Beijing Guoan

Molto attivo il Genoa in questi ultimi giorni di mercato, con il presidente Preziosi che vuole regalare i rinforzi giusti a Davide Ballardini in vista della stagione da affrontare. In questo senso è vicino l'arrivo di Mohamed Fares dalla Lazio: l'esterno algerino è un profilo che il club rossoblù segue da diverso tempo e che si sta concretizzando in queste ore sulla base di un prestito per un anno con diritto di riscatto ed eventuale nuovo contratto per altre tre stagioni. Inizialmente il Genoa aveva pensato anche un acquisto a titolo definitivo, ma il calciatore ha preferito trasferirsi prima in prestito per conoscere bene l'ambiente e decidere il suo futuro al termine della stagione. Le parti sono al lavoro in queste ore per provare a chiudere l'operazione e permettere a Ballardini di disporre di un calciatore ideale per il suo 3-5-2. Non solo, perchè il Genoa ha chiuso anche per Nikola Maksimovic, difensore svincolato dopo aver giocato le ultime 5 stagioni al Napoli. Il difensore serbo firmerà nelle prossime ore un contratto di 4 anni con il club rossoblù.