Le strade di Joaquin Correa e di Simone Inzaghi potrebbero presto tornare a incrociarsi. Nelle ultime ore, infatti, l’Inter sta accelerando per l’attaccante della Lazio, anche su indicazione dell’allenatore nerazzurro che lo conosce bene avendolo allenato fino alla scorsa stagione in biancoceleste. Uno sprint che potrebbe presto portare l’affare al traguardo: la proposta nerazzurra è di un prestito con obbligo (al primo punto ottenuto nel girone di ritorno nel 2022) di riscatto fissato a 30 milioni di euro più 1 milione di bonus. L’agente di Correa, Alessandro Lucci, sta facendo da tramite tra i due club per cercare di trovare la quadratura in merito a quando far scattare il bonus - l’Inter lo vorrebbe riconoscerlo solo al raggiungimento di un posto in Champions League – e sulle modalità di pagamento.