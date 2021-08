Giornata di presentazioni a Trigoria, dove il direttore sportivo Tiago Pinto ha introdotto alla stampa i nuovi acquisti Eldor Shomurodov e Matias Vina. L'attaccante uzbeko non ha nascosto le sue ambizioni per questa sua nuova avventura in giallorosso e ha rilanciato l'ipotesi di una coppia d'attacco che possa far sognare i tifosi con Tammy Abraham: "Ogni anno mi sono dato l'obiettivo di migliorare sempre di più, non vedo l'ora di dimostrare quello che valgo e vincere qualcosa con la Roma. Io in coppia con Abraham? Per il mio ruolo devo dire che sia che giochi largo o al centro non ho preferenze, mi trovo bene in entrambi i ruoli. Devo dire che la cosa importante è che tutto quello che viene deciso sia per il bene della Roma. Se la cosa più importante per la squadra è giocare con Abraham non vedo l'ora di farlo, ma dobbiamo pensare al bene della Roma. Il punto di riferimento è questo, la fame di vittoria. Mi interessa dare una mano alla squadra, portare dei trofei". Shomurodov ha proseguito, spiegando come anche la presenza di Mourinho abbia inciso nello sposare il progetto Roma: "Quando è arrivata la notizia dell'interesse della Roma per me ho detto subito di sì, in primis per la Roma, per la piazza e per gli obiettivi, poi per Mourinho che è uno dei migliori allenatori al mondo".