Juventus al lavoro per sostituire Cristiano Ronaldo: la prima scelta sarebbe Gabriel Jesus, che però il Manchester City non vuole far partire. Tentativo non andato a buon fine per Icardi, che vuole rimanere al Paris Saint-Germain. E così si fa largo l'ipotesi di un attaccante giovane per anticipare la ricostruzione: Kean e Scamacca i nomi sul taccuino

La Juventus comincia a pensare al dopo Cristiano Ronaldo e all'attaccante che prenderà il posto del portoghese nella rosa di Massimiliano Allegri: la prima scelta sarebbe Gabriel Jesus del Manchester City , che il club bianconero vorrebbe inserire come contropartita tecnica nell'operazione Ronaldo, ma per il quale Guardiola non ha dato il via libera all'uscita.

Ipotesi attaccante giovane: idee Kean e Scamacca

leggi anche

Ronaldo-Juventus ai titoli di coda: le news LIVE

In queste ore sono diversi i profili d'esperienza (da Aubameyang a Lacazette, passando per Griezmann) che sono stati proposti alla Juventus per sostituire Ronaldo, ma nessuno convince fino in fondo. Per questo, si sta facendo largo l'ipotesi di un processo di ricostruzione anticipato di un anno, con l'acquisto di un attaccante giovane con il quale cominciare un nuovo progetto. Nelle scorse ore alla Continassa si è visto anche Mino Raiola, con il quale i dirigenti bianconeri hanno parlato anche di Moise Kean, in uscita dall'Everton (al quale era stato ceduto proprio dalla Juventus nell'estate del 2019). Un altro nome monitorato dal club bianconero è quello di Gianluca Scamacca, che per caratteristiche potrebbe essere quello più gradito ad Allegri. Non è da escludere nemmeno che la Juventus acquisti due attaccanti in questi ultimi giorni di mercato, ma l'ipotesi più concreta al momento è quella di un numero 9 giovane che possa raccogliere l'eredità di Cristiano Ronaldo.