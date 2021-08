Il club viola trova il suo rinforzo in difesa. Dopo alcune ore di riflessione il terzino spagnolo ha accettato la Fiorentina: accordo con il Real Madrid per il prestito secco di un anno, il classe '95 è atteso in Italia nella giornata di venerdì

Álvaro Odriozola sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo Lucas Torreira, i viola hanno individuato nello spagnolo il rinforzo per il ruolo di terzino destro. Il classe '95 del Real Madrid ha sciolto i suoi dubbi e, dopo aver fatto attendere alcune ore per la risposta definitiva, si è ormai convinto della nuova destinazione. La Fiorentina, che aveva già un accordo con i Blancos per il prestito secco di un anno, è così passata allo scambio di documenti per definire i dettagli dell'operazione. Odriozola è atteso in Italia nella giornata di venerdì 27 agosto per gli ultimi passaggi prima di mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano. Il giocatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Real Sociedad e Bayern Monaco, era la prima scelta per la società del presidente Commisso che, nel frattempo, si era cautelata portando avanti i contatti con il Lille per Zeki Celik, difensore turco classe 1997.