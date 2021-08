La Juventus si sta muovendo per studiare il post Cristiano Ronaldo. Diversi sono stati i nomi proposti, da Aubameyang a Lacazette fino a Griezmann, ma nessuno di questi - per ragioni economiche e tecniche - convincono la dirigenza bianconera. L'idea che il club sta maturando è quella di iniziare la ricostruzione con un anno di anticipo, acquistando un attaccante giovane. Per questo giovedì è stato alla Continassa Mino Raiola, procuratore di Moise Kean. Il classe 2000 ha già giocato in bianconero fino all'estate 2019, quando è stato ceduto per 27 milioni e mezzo di euro all'Everton. La Juventus dovrebbe ricomprare il giocatore, passato anche per il prestito al PSG (17 reti in 41 partite), perchè il club inglese non sarebbe disposto a un prestito secco. Kean è al momento l'opzione più percorribile nella lista della Juventus ma non è l'unico nome in lista.