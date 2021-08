Ultimi, caldissimi giorni di calciomercato. In Italia ma anche nel resto d'Europa, dove potrebbero esserci sviluppi importanti riguardo il futuro di Kylian Mbappé. Il Real Madrid sembra fare sul serio, insiste e non vuole attendere il 2022, quando il fuoriclasse 1998 vedrà scadere il proprio contratto con il Paris Saint-Germain e sarà quindi libero di trasferirsi a costo zero. I Blancos vogliono anticipare di un anno questo trasferimento, hanno il gradimento del giocatore e sono partiti all'assalto del club francese, che sta facendo grande resistenza e ha già comunicato di non avere intenzione di cedere Mbappé a una cifra minore rispetto a quella pagata nel 2017. Ma i vari rilanci del Real Madrid, secondo quanto raccontato da L'Equipe, avrebbero fatto vacillare il PSG, che ora avrebbe dato un'apertura per sedersi al tavolo e trattare.