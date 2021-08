Inizia la ricostruzione della Juventus post Cristiano. Il nome che avanza è quello di Moise Kean. Un ritorno, l’ennesimo, di quest’estate di mercato. La Juventus vorrebbe prendere l’attaccante in prestito oneroso senza obbligo incondizionato. E per Kean ci sono i margini per farlo in prestito con diritto a tot condizioni. Il club bianconero sta andando avanti su questa pista. Gli altri nomi: Icardi (il PSG non lo lascia partire), Raspadori e Scamacca (il Sassuolo non apre alle condizioni chieste dalla Juve).