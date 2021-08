Sfuma l'ipotesi Jesus Corona per la trequarti del Milan: troppa differenza tra la richiesta del Porto e l'offerta dei rossoneri. Restano in corsa Junior Messias del Crotone e Romain Faivre del Brest. Il 23enne francese forza la mano per la cessione e non si fa convocare per il match contro lo Strasburgo CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Il Milan lavora per regalare a Stefano Pioli un trequartista negli ultimi giorni di calciomercato. C'è un nome che però esce dalla corsa per il ruolo: si tratta di Jesus Corona. Per il 28enne messicano, 269 partite, 31 gol e 68 assist con il Porto, dove ha vinto per due volte il campionato oltre a una Coppa e una Supercoppa di Portogallo. Troppo ampia la distanza tra la proposta del club rossonero, ferma tra i 10 e gli 11 milioni, e la richiesta del Porto, compresa tra i 15 e i 16 milioni. Sono due allora i nomi ancora nella lista rossonera.

Messias bloccato, Faivre forza con il Brest vedi anche Milan, Bakayoko è arrivato in città. VIDEO Si tratta del 30enne brasiliano Junior Messias del Crotone, bloccato da tempo e per il quale il Milan continua a tenere vivi i contatti, e di Romain Faivre, 23enne francese del Brest. Quest'ultimo è valutato 15 milioni (più bonus) ed è seguito con interesse anche da Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Il giocatore francese sta provando a "forzare" la mano con il suo club per la cessione, tanto che non è partito con la squadra per il match di domani contro lo Strasburgo.