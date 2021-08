Ha battuto il record di Ronaldo il Fenomeno diventando il più giovane marcatore del club olandese in competizioni europee, ha Ali tra i suoi miti e in patria lo paragonano a Depay e Afellay. Conosciamo meglio il 19enne trequartista che la Juve ha acquistato dal Psv e girerà in prestito alla Samp CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE - IL TABELLONE DEGLI ACQUISTI Condividi:

19 anni e un record che già la dice lunga sulle sue qualità: il 12 dicembre del 2019, Mohamed Ihattaren, classe 2002, è diventato il più giovane marcatore (contro il Rosenborg in Europa League) del Psv in competizioni europee (all’età 17 anni e 303 giorni), superando il precedente record del brasiliano Ronaldo, a segno all’età di 17 anni e 356 giorni nel 1994 contro il Bayer Leverkusen. Un caso? Non proprio. Perché questo giovane trequartista – può giocare anche esterno offensivo su entrambe le fasce – olandese ma di origine marocchina classe 2002 ha colpi, fisico e talento tanto che nel 2019 è stato inserito dall'Uefa nella classifica dei 50 giovani più promettenti d'Europa. A farlo esordire – giovanissimo, all’età di 16 anni 11 mesi 14 giorni – in Prima squadra in Eredivisie è stato Mark Van Bommel, che sul ragazzo ha dimostrato di vederci lungo, visto che nonostante la giovanissima età può già vantare 74 presenze (e 10 gol) con il Psv, tra campionato, coppe nazionale ed Europa League. Numeri e potenzialità importanti, tanto che in patria alcuno lo paragonano a Depay, oggi al Barcellona, altri ad Afellay, tanto che il suo soprannome è proprio “Ibi”, vezzeggiativo per Ibrahim, il nome di Afellay,

La Juve lo gira in prestito alla Sampdoria leggi anche Petagna-Samp in standby, via Juve arriva Ihatteren Un talento, quello di Mohamed Ihattaren, che presto vedremo in Italia, in Serie A. La Juventus, infatti, approfittando della particolare situazione contrattuale del ragazzo – in scadenza nel 2022 – lo ha acquistato dal Psv e ora lo girerà in prestito alla Sampdoria, dove l’olandese troverà sicuramente maggior minutaggio e avrà la possibilità di ambientarsi nel nostro campionato e crescere con meno pressioni. Un talento sul quale in molti sono pronti a scommettere, che conferma la volontà della Juventus di continuare a investire sui giovani talenti di prospettiva, come già successo con Kaio Jorge.