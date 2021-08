Milan, l'ultimo giorno di mercato LIVE

La chiusura del calciomercato in Italia è fissate per le 20 di questa sera. Nell'ultima notte disponibile il Milan ha piazzato il colpo Messias, confermato dal presidente del Crotone. Segui in tempo reale gli sviluppi delle ultime trattative dei rossoneri e non perderti le news in diretta su skysport.it e la puntata speciale di Calciomercato L'Originale in onda dalle 19.30 alle 21 su Sky Sport24 e Sky Sport Football

