Il nuovo acquisto rossonero si racconta: "Un'emozione essere arrivato qui, il Milan è la mia squadra del cuore. Ce l'ho fatta con umiltà e lavoro, quando ero nei dilettanti non ci speravo più e giocavo giusto per divertirmi". Sui nuovi compagni: "Giocare con Ibra e Giroud sarà semplice"

“Quando ho visto la scritta Milan mi sono emozionato”. È iniziata così l’avventura in rossonero di Junior Messias, il brasiliano ex Crotone che con il suo approdo in uno dei club più blasonati del mondo completa la favola del ragazzo che si manteneva facendo consegne e giocava a calcio tra i dilettanti, appena arrivato in Italia.

"Ibra e Giroud? Con loro è più facile" leggi anche Milan, ecco Messias: indosserà la numero 30 “Il Milan è la squadra del cuore e per cui tifavo e sono emozionato di essere qua”, le sue prime parole in un’intervista al canale tematico del club, in cui conferma le sue qualità fuori dal campo: “Sono umile e lavoro per il gruppo, e questa è una mia forza”. Di sicuro lavorerà anche per Ibrahimovic (“è straordinario”) e Giroud: “Giocare con loro diventa più facile: ti fanno capire, con i movimenti, che quando serve loro la mettono dentro”.

Umiltà e lavoro approfondimento Da Messi a Mou: il mercato dei colpi di scena Umiltà come ricetta per il successo, dunque. "Se sono arrivato è perché ho lavorato tanto, ho sofferto, ho fatto dei sacrifici. Quando arrivi, quindi, devi dimostrare per te stesso, per gli altri, per la squadra, per il gruppo, tutti insieme. Ci vuole sacrificio, ci vuole lavoro. Io non ho mai pensato di arrivare così in alto, però, anno per anno e stagione per stagione, io lavoravo per giocare in Eccellenza e quando sono arrivato in Serie B lavoravo per quella categoria. I sogni si avverano, basta crederci”.