ACQUISTI: Ranieri (d, Fiorentina), Gagliolo (d, Parma), Simy (a, Crotone), Kastanos (c, Juventus), Bonazzoli (a, Sampdoria), Fiorillo (p, Pescara), Strandberg (d, Ural), Obi (c, svinc), Kechrida (c, Étoile du Sahel), Jaroszynski (d, Genoa), Coulibaly L. (c, Angers), Coulibaly M. (c, Udinese)



CESSIONI: Tutino (c, Napoli f.p.), Kiyine (c, Lazio f.p.), A. Anderson (c, Lazio f.p.), Dziczek (d, Lazio f.p.), Casasola (d, Lazio f.p.), Durmisi (d, Lazio f.p.), Kupisz (c, Bari f.p.)