Dopo l'addio alla Roma, Javier Pastore riparte dalla Liga spagnola. Il centrocampista argentino, infatti, ha firmato con l'Elche . Contratto di un anno per "il Flaco", che si era svincolato dai giallorossi appena un giorno prima della chiusura della sessione estiva calciomercato. "Benvenuto nella tua nuova casa" il messaggio con cui l'Elche ha accolto l'argentino. Un tweet arrivato circa mezz'ora dopo un video postato dal club con un indizio dell'annuncio che ritraeva scorci di Roma e la bandiera dell'Argentina in primo piano.

Prima volta in Spagna

Per Pastore sarà la prima esperienza in Spagna dopo tre anni con la maglia della Roma dove ha collezionato appena 37 presenze con 4 gol. In Serie A ha vestito anche la maglia del Palermo che lo lanciò nel calcio europeo tra il 2009 e il 2011. El Flaco giocherà nel terzo campionato europeo diverso vista anche la parentesi di sette anni, tra il 2011 e il 2018, in Francia con il Paris Saint Germain.