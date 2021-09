La carriera di David Luiz

leggi anche

Vincono City, Chelsea e United. Spurs, primo ko

Brasiliano nato a Diadema, David Luiz arriva in Europa all'età di vent'anni. Il primo club a credere in lui è stato il Benfica, club con il quale disputerà 130 partite ufficiali dal 2007 al 2011, quando verrà acquistato dal Chelsea per 25 milioni di euro più il cartellino di Nemanja Matic. Con i blues, David Luiz giocherà 248 partite ufficiali segnando 18 gol fino all'estate del 2019. Nel mezzo c'è stata la parentesi Paris Saint-Germain, club in cui ha giocato dal 2014 al 2017. L'ultima squadra europea in cui ha giocato è stata l'Arsenal: dal 2019 alla scorsa estate David Luiz ha preso parte a 73 partite (segnando anche 4 gol). In tutto, David Luiz finora ha vinto 22 trofei, tra cui la Champions League 2011/12 con il Chelsea. Svincolato da giugno, ora il giocatore riparte dal suo Brasile con la maglia del Flamengo. In ogni squadra in cui ha giocato ha almeno vinto un titolo. I tifosi rossoneri si sfregano già le mani.