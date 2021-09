Goretzka non lascerà quindi Monaco di Baviera a parametro zero nell'estate 2022. Alla quarta stagione con il Bayern, dove era arrivato dallo Schalke 04 in scadenza di contratto, il centrocampista ha messo insieme 118 presenze in tutte le competizioni con 25 gol e 26 assist . Il suo rinnovo fa la somma con quello di Joshua Kimmich , che aveva prolungato a fine agosto il suo accordo con il Bayern fino al 2025. Entrambi hanno un ruolo chiave anche nel centrocampo della nazionale tedesca, maglia con la quale Goretzka ha messo insieme 38 presenze e 14 reti in carriera .

"Il Bayern una famiglia, resto per ripetere i successi"

Goretzka ha affidato al sito ufficiale del club le sue parole dopo il prolungamento del contratto: "Sono molto felice di essere riuscito a prolungare il mio contratto fino al 2026. Con il Bayern abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere negli ultimi tre anni" spiega, ricordando le tre edizioni della Bundesliga, la Champions League, la Supercoppa europea, la Coppa del Mondo per club e le due Coppe di Germania conquistate. "Più bello del trionfare per un titolo è poter confermare e ripetere questi successi ancora in futuro - ammette - vogliamo costruire le basi per compiere questo nei prossimi anni". Con un messaggio per tutto l'ambiente: "La squadra e il club non sono solo altamente professionali, ma anche come una famiglia. Questa miscela è uno dei motivi del successo di questo club".