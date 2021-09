Mino Raiola ha rilasciato nuove dichiarazioni su alcuni dei suoi giocatori. A partire da Donnarumma: "Mi dispiace per com'è stato trattato. Non ha tradito nessuno. E credo che la Juve abbia un grande rammarico per non averlo preso". E a proposito di Juve, queste le sue parole su Pogba: "Paul è in scadenza, parleremo col Manchester United. Ritorno in bianconero? Torino gli è rimasta nel cuore, lui a queste cose tiene molto..."

L'agente Mino Raiola è tornato a parlare. Tra i temi toccati, in primo piano c'è la partenza di Gigio Donnarumma dal Milan durante la scorsa estate: "Mi è dispiaciuto per come è stato trattato Donnarumma. Lui non ha tradito il Milan: poteva andare via quattro anni fa e non se n'è andato. Ora ha fatto una scelta di vita", ha detto ai microfoni della Rai. Poi si è espresso sul ballottaggio con Keylor Navas al PSG: "Non c'è storia tra loro due. Giocherà Donnarumma". E infine, sempre riguardo all'ex portiere rossonero, Raiola ha detto: "Credo che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso, ma non solo la Juve..."