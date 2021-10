All'Equipe, il dirigente del club francese replica in maniera piccata al presidente del Real: "Su Mbappé mancanza di rispetto che non possiamo tollerare. Sono due anni che si va avanti così, adesso è arrivato il momento di smetterla"

"Le parole di Florentino Perez sul futuro di Mbappé sono una mancanza di rispetto che non possiamo tollerare". È questa la dura replica, rilasciata all’Equipe, del direttore sportivo del Psg Leonardo che ha voluto ufficialmente prendere posizione e rispondere alle affermazioni del presidente del Real Madrid che nella mattinata di martedì aveva parlato della possibilità di acquistare Mbappé ("A gennaio avremo notizie da Mbappé. Speriamo che dal primo gennaio tutto si possa risolvere", le sue parole). "Questa nuova uscita si colloca nelle mancanze di rispetto nei confronti del PSG e di Mbappé. Infatti nella stessa settimana un giocatore del Real Madrid (Karim Benzema, ndr), poi l'allenatore del Real e ora il presidente parlano di Kylian come se fosse già un loro giocato. Florentino, inoltre, aveva già parlato in settimana con i suoi tifosi di Mbappé. Lo ripeto: è una mancanza di rispetto che non possiamo tollerare", ha proseguito Leonardo.