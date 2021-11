Perez sul PSG: "Offri 200 mln e rifiutano: follia"

Frecciatina piuttosto diretta quella del presidente del Real Madrid al PSG, in riferimento al rifiuto ricevuto in estate alla maxi-offerta per Mbappé: "Siamo arrivati in un momento in cui offri 200 milioni per un giocatore e non te lo vendono. Meglio prenderlo quando va a scadenza". Poi aggiunge: "Questa è la follia dei club gestiti dagli stati. Saranno sempre di più, ma io combatterò per questo"

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non riesce a 'buttar giù' il rifiuto ricevuto in estate dal Paris Saint-Germain all'offerta XXL presentata ai dirigenti francesi per comprare Kylian Mbappé, nonostante fosse (e sia tuttora) in scadenza di contratto. Intervistato da un giornalista di Marca, il presidente del Real Madrid ha spiegato: "Noi cerchiamo di comprare i migliori giocatori, ma te lo devi permettere. Siamo arrivati in un momento in cui offri 200 milioni per un giocatore e non te lo vendono (riferito all'attaccante francese del PSG, ndr). Quando vanno in scadenza di contratto è meglio, ma adesso c'è la follia dei club gestiti dagli stati che non vogliono venderti i giocatori". In questo caso il riferimento è diretto al Paris Saint-Germain, di proprietà del fondo sovrano del Qatar, che proprio in estate si era opposto alla cessione di Mbappé.