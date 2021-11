13/13 ©IPA/Fotogramma

IL TOTALE È DI QUASI MEZZO MILIARDO - In circa tre anni di panchina e sei sessioni di mercato, lo United sotto Solskjaer ha speso la bellezza di 458,6 milioni di euro. Maguire il più caro. E, per completare il quadro, si aggiungono anche due colpi a zero: il portiere Tom Heaton dall'Aston Villa e Cavani dal Psg.