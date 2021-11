1/21

Partiamo innanzitutto dalla definizione. Per “plusvalenza” si intende un “incremento di valore” o una “differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi”. Di per sé non si tratta dunque di un termine con un’accezione negativa, né tantomeno di operazioni "illecite", ma di uno strumento utilizzato dalle squadre per fare mercato. In sintesi, sono uno dei “motori” del calciomercato