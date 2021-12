I numeri di Ramirez: prima volta in B

Un colpo di calciomercato, da inserire in un organico oggi distante tre punti dalla promozione diretta dopo 16 partite giocate nel campionato di Serie B. Ramirez inizierà ad allenarsi con la squadra mercoledì 8 dicembre ma potrà scendere in campo solo dal 15 gennaio 2022. Per inserirlo in lista, infatti, il Monza dovrà escludere infatti un giocatore over dalla stessa e potrà farlo solo a partire da quella data. A Monza Ramirez arriva dopo il quadriennio in Serie A con la Sampdoria, caratterizzato da 121 presenze, 16 gol e 21 assist. Nella carriera del trequartista, arrivato per la prima volta in Italia nel 2010, quando il Bologna lo acquistò dal Penarol, ci sono complessivamente 325 partite giocate con i club (ha giocato anche in Inghilterra con Southampton, Middlesbrough e Hull City), 55 reti e 51 assist. Un'eredità che Ramirez porterà in Italia, pronto a ripartire dal Monza. Per la prima volta in B nella sua carriera.