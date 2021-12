Matthijs De Ligt lontano dalla Juventus? Uno scenario possibile secondo l'agente del difensore, Mino Raiola. Il procuratore, in un'intervista al quotidiano NRC, ha detto che De Ligt "è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui". Concetto poi ribadito in un intervento alla tv olandese dove Raiola ha parlato delle possibili soluzioni per De Ligt: "Sappiamo tutti quali sono i club per un buon passo e, con tutto il rispetto, non società come il Fortuna Dusseldorf - ammette il procuratore - Vedremo questa estate. Premier League? Potrebbe essere anche il Barcellona o il Real Madrid o il Paris Saint Germain".