Il prossimo 28 gennaio compirà 44 anni, ma Gianluigi Buffon non ci pensa minimamente ad appendere i guanti al chiodo e pensa a possibili nuove esperienze da vivere in futuro. Tra queste c'è un'eventuale avventura oltreoceano, come lo stesso portiere del Parma ha ammesso ai microfoni di TUDN, un canale sportivo americano in lingua spagnola: "Mi piacerebbe giocare in Messico o negli Stati Uniti. Sono esperienze che mi piacerebbe fare, ma vedremo cosa accadrà. Se poi mi chiedi cosa farò domani, la verità è che non so se sarò un manager o un allenatore. Conoscendomi, di sicuro per adesso voglio migliorare. Non aver vinto la Champions League è ciò che tiene vivo il mio agonismo. Forse se avessi vinto la Champions mi sarei già ritirato, perché non avrei nessun obiettivo importante da raggiungere".