Battuto il record di imbattibilità di Gianluigi Buffon, che nella stagione 2015-2016 con la maglia della Juventus riuscì a non subire gol per 973 minuti consecutivi. Ma chi è riuscito a infrangere questo primato? Un top portiere di livello internazionale? No, è stato Giacomo Rossi. Il portiere della Geotermica, squadra della provincia di Pisa, è rimasto imbattuto per le prime 11 partite del campionato di prima categoria toscana. Come l'Inter capolista in Serie A, anche la Geotermica ha ottenuto il titolo di campione d'inverno con un turno d'anticipo, grazie ai 29 punti conquistati sui 33 disponibili. Grande merito ovviamente va anche a Rossi, in grado di mantenere la porta chiusa in tutte le gare di questa prima parte di campionato.