COLE PALMER

Squadra: Manchester City

Anno di nascita: 2002

Ruolo: trequartista

Valore Transfermarkt: 3 mln

Trequartista che vede bene la porta e con la propensione all'assist, due anni fa ha persino esordito in Champions, e in questa stagione ha anche trovato il gol,dal suo ingresso in campo, contro il Bruges. Le lezioni di Guardiola sono una garanzia: "Sono molto felice di averlo come allenatore", ha detto. "Llui non ha paura a lanciare i giovani come me.".