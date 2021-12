Un'Assemblea di Lega straordinaria ha votato a maggioranza per il rinvio della 19^ e della 20^ giornata, previste durante le feste di Natale. Si giocheranno rispettivamente il 15 e il 22 gennaio. Il 13 gennaio verranno recuperate Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Ci saranno due turni infrasettimanali in più e il campionato si concluderà sempre il 6 maggio COVID: DATI E NEWS LIVE Condividi

Una decisione sofferta ma inevitabile. Di fronte alla nuova esplosione di casi Covid che riguardano l'intero paese la Lega di serie B ha deciso di sospendere il campionato. I prossimi due turni, gli ultimi del 2021, previsti il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre vengono rinviati al nuovo anno. Serie B, come cambia il calendario Originariamente era prevista una sosta invernale dal 29 dicembre fino al 15 gennaio. Col rinvio di queste due giornate, si tornerà in campo il 13 gennaio per giocare i due recuperi dell'ultimo turno: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Il 15 gennaio si disputerà la 19^ giornata (originariamente prevista per il 26 dicembre), il 22 gennaio invece si recupererà la 20^ (inizialmente pianificata per il 29 dicembre). Il campionato si concluderà sempre il 6 maggio e verranno successivamente aggiunti e comunicati due ulteriori turni infrasettimanali.

Casi positivi noti in almeno sette squadre La Lega ha dovuto fare i conti con ben sette squadre alle prese con un numero elevato di atleti positivi. Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal. Proprio a Ferrara si registra la situazione più preoccupante per un focolaio con almeno una ventina di contagiati. Il presidente Tacopina prima ancora delle decisioni della Lega aveva deciso di fermare la squadra sospendendo la vendita dei biglietti del doppio turno casalingo del 26 e del 29 dicembre contro Benevento e Pisa. La stessa cosa è accaduta al Monza, che dopo essere stato fermato dall’ATS Brianza per la partita contro il Benevento non potrà scendere in campo neppure contro Perugia e Reggina.