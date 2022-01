L'allenatore del Tottenham guarda già al mercato di gennaio: "Ci saranno nuovi acquisti, quando sono stato nominato mi è stato detto così". E sulla vittoria sul campo del Watford: "Abbiamo segnato nel finale, ma ci abbiamo provato per tutta la partita. Dobbiamo migliorare, bisogna essere umili e bravi a combattere e soffrire"

Il Tottenham vince in extremis 1-0 sul campo del Watford e si porta a -2 dal quarto posto (con due partite in meno rispetto all'Arsenal). Antonio Conte è soddisfatto e, intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sports, ha parlato dei possibili rinforzi che potranno migliorare ulteriormente la sua squadra nel mercato di gennaio: "Ci saranno dei nuovi acquisti, quando sono stato nominato mi è stato detto che ci saremmo riuniti e ne avremmo parlato. Lukaku? Provo grande affetto per lui, ma è un giocatore del Chelsea".