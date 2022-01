6/15

LUCA MORO - Non ha ancora raggiunto la Serie A, ma potrebbe presto arrivarci. Di certo i 18 gol segnati in 20 partite con la maglia del Catania, nel girone C di Serie C, non sono passati inosservati nemmeno agli occhi dei club italiani più importanti. E con il fallimento sopraggiunto per la società catanese poche settimane fa, già in questo mercato invernale, l'attaccante classe 2001 potrebbe essere protagonista: su di lui si è mosso il Sassuolo (operazione eventualmente per giugno), al momento in vantaggio su Juventus e Parma.