Goldaniga positivo: visite col Cagliari rinviate

Il difensore si trova già in Sardegna, ma la positività al Covid non gli consentirà di sostenere le visite mediche: test rimandati, ma l'affare tra i rossoblù e il Sassuolo non è a rischio

Edoardo Goldaniga dovrà attende ancora qualche giorno prima di iniziare la sua nuova avventura al Cagliari. Il difensore classe 1993 – che la società del presidente Giulini ha individuato come uno dei rinforzi in questo mercato di gennaio, acquistandolo per 400mila euro dal Sassuolo, società con la quale era in scadenza di contratto a giugno – è infatti risultato positivo al Covid dopo il suo arrivo a Cagliari dove avrebbe dovuto sostenere le visite mediche, come ammesso dallo stesso calciatore con una storia su Instagram. "Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e sono in isolamento. Sto bene, spero a giorni di poter tornare operativo, sono molto carico per quello che mi aspetta", il messaggio social di Goldaniga.