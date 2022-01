La Lazio contro l'Empoli non è riuscita a ottenere i tre punti ma ha messo nel mirino un obiettivo per il futuro: si tratta di Nedim Bajrami, trequartista nato in Svizzera ma con nazionalità albanese che proprio giovedì pomeriggio ha segnato all'Olimpico. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Sassuolo, dove c'è Dionisi che lo scorso anno lo ha già avuto (proprio all'Empoli). Bajrami però preferifebbe restare a Empoli e aspettare la chiamata della Lazio in vista della prossima stagione. Le sue caratteristiche piacciono alla dirigenza biancoceleste che lo ha individuato come rinforzo ideale per il gioco di Maurizio Sarri.