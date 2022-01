"Per Christian Eriksen le porte sono sempre aperte. Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, soprattutto di un uomo top". Parole belle e importanti quelle rilasciate in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Tottenham, a precisa domanda sul centrocampista danese, che dopo la risoluzione del contratto con l’Inter – in Italia non ha ottenuto l’idoneità per tornare a giocare a causa del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore durante gli Europei – è tornato ad allenarsi con il Chiasso, per rimettersi in forma in attesa di iniziare una nuova sfida. "Non ho parlato recentemente con Christian, ma sicuramente è bellissimo vederlo di nuovo su un campo di calcio che calcia un pallone. Quello che è successo quest'estate non è stato bello per le persone che hanno lavorato con lui e quelli che lo conoscono, ho avuto paura in quel momento", ha proseguito Antonio Conte.